15:22 Uhr

Internationale Kanu-Jugend zeigt Mut und Geschick auf dem Eiskanal

Plus Der Augsburger Kajak Verein hat rund 300 Aktive aus ganz Europa für den ECA-Cup zu Gast und hat die ersten Tage mit Wasserknappheit zu kämpfen. Trotzdem zeigen die jungen Kanutinnen und Kanuten herausragenden Sport.

Von Claudius Wiedemann

Kurz vor dem Rennwochenende im Kanuslalom hatte am Augsburger Eiskanal noch die Wasserpolitik für Aufregung gesorgt. Doch spätestens ab Freitagnachmittag stand Augsburgs Wildwasser-Arena ganz im Zeichen des Kajak-Sports. Jetzt zeigten die jungen Kanutinnen und Kanuten aus ganz Europa und aus Übersee, dass auch sie mit 14 bis 18 Jahren diese immer wieder spektakuläre olympische Kanustrecke meistern konnten. Überragende Fahrerin an diesem Wochenende wurde die junge Paulina Pirro aus Bad Kreuznach mit drei Platzierungen auf dem Siegertreppchen.

Zum Auftakt des ECA-Cups stand der Wettbewerb des Kayak Cross auf dem Programm. In dieser spektakulären neuen Kanu-Disziplin starten vier Boote gleichzeitig. Von einer Rampe ging es mit einem Sprung in den Eiskanal. Auch wenn es eng zugeht im Kayak-Cross, so ist doch Fairness gefordert, andernfalls erhält man Strafpunkte. Im Kayak Cross sind Tore korrekt Fluss aufwärts wie strömungsabwärts zu durchfahren, zudem muss man mit dem gesamten Boot eine Rolle vollführen. Bei den kommenden Olympischen Spielen in Paris wird Kayak Cross erstmals olympisch sein. Am Ende standen auf dem Sieger Treppchen der Mädchen Paulina Pirro aus Bad Kreuznach ganz oben auf dem Treppchen. Bei den Jungen gewann der Leipziger Jonas Benzien.

