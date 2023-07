Kanuslalom

14:29 Uhr

Iranischer Kanute auf der Flucht: "Ich wusste nur, dass es in Augsburg den Eiskanal gibt

Amir Rezanejad ist aus dem Iran geflohen. In Augsburg hat er sich den Kanu Schwaben angeschlossen und wird im August bei der U23-WM in Krakau für das "Refugee Olympic Team" starten.

Plus Der aus dem Iran geflüchtete Amir Rezanejad hat in Augsburg eine neue sportliche Heimat gefunden. Im August startet er für das "Refugee Olympic Team" bei der U23-Weltmeisterschaft in Krakau.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Ohne seine Familie zu informieren und ohne zu wissen, wo er landen würde, flüchtete Amir Rezanejad vor zwei Jahren aus dem Iran. Noch heute wagt der 23-Jährige kaum, Kontakt zu seiner Familie oder zu seiner jüngeren Schwester aufzunehmen, aus Angst, ihnen zu schaden. 16 Tage ging es auf seiner Flucht durch die Berge in die Türkei, ein Jahr später versteckt in einem LKW in Richtung Westeuropa. Irgendwann fand er sich auf einer deutschen Autobahn wieder. "Berlin 5 Kilometer" stand auf einem Schild, das er entziffern konnte. Es war der Anfang eines Weges, der ihn über Berlin und Bamberg nach Augsburg führte. Wo er sich nun endlich angekommen fühlt, wo der begeisterte Kanufahrer nicht nur eine neue sportliche Heimat gefunden hat, sondern auch Pläne für seine Zukunft schmiedet.

"Ich wollte in diese Stadt, weil ich wusste, hier gibt es den Eiskanal. Ich hatte sonst keine Ahnung von Augsburg", erzählt Amir heute mit einem Lächeln und in flüssigem Deutsch. "Ich war im Iran schon seit 2016 im Nationalteam. Und habe auch zwei Bronzemedaillen in der U18 bei den Asien-Meisterschaften gewonnen und Team-Gold 2018." Deshalb war sein Wunsch groß, in dem neuen Land, das ihn aufgenommen hat, zurückzufinden in seine geliebte Sportart.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen