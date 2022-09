Kajak-Weltmeisterin Ricarda Funk legt im Weltcup nach – doch die Männer enttäuschen

Plus Ricarda Funk gewinnt in Spanien das Saisonfinale. Auch Elena Lilik gelingt ein Erfolg. Doch die Männer verpassen ihr Ziel, Bundestrainer Pohlen sieht dringend Handlungsbedarf.

Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin Ricarda Funk hat beim Weltcup-Finale im spanischen La Seu d’Urgell Gold im Kajak-Einer geholt. Auf der extrem anspruchsvollen Strecke zeigte die Wahl-Augsburgerin vom KSV Bad Kreuznach erneut ihre Klasse. Mit 3,89 Sekunden Vorsprung auf die Zweite, Camille Prigent aus Frankreich, zeigte die 30-Jährige ihr Können. „Es war wirklich ein sehr harter Kurs. Die Drehungen waren ziemlich schwierig, ich wusste nicht, was passieren würde. Aber jetzt bin ich wirklich glücklich mit meinem finalen Lauf und happy, dass ich die Weltcup-Saison so beenden konnte“, resümierte Funk.