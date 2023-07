Kanuslalom

Kanuslalomtalente kämpfen sich in Bratislava durch den Wildwasser-"Blubb"

Emily Apel durfte in der Leistungsklasse schon Weltcup-Erfahrung sammeln, nun ist sie bei der U23-Europameisterschaft in Bratislava im Einsatz.

Plus Die Kanuslalomstrecke in Bratislava ist mit ihrer Streckenführung sehr herausfordernd. Sechs Kanutinnen und Kanuten aus Augsburg paddeln dort bis zum Sonntag um Edelmetall.

Am Mittwoch wurde die Kanu-Slalom-Nachwuchs-Europameisterschaften der Junioren und der U23 direkt am Wildwasserkanal in Bratislava feierlich eröffnet, noch bis Sonntag finden dort die Wettkämpfe im Slalom und Slalom Cross statt. Mit insgesamt 22 Sportlerinnen und Sportlern, darunter sechs vom Augsburger Kajak Verein (AKV) und den Kanu Schwaben Augsburg (KSA) ist das deutsche Nachwuchs-Nationalteam in die Slowakei gereist.

Der Wettkampfkanal an der Donau, wenige Kilometer außerhalb der slowakischen Hauptstadt ist bekannt für sein schnelles Wasser und den berüchtigten „Blubb“ am Ende des Kurses – eine überdurchschnittlich hohe Stufe, die fast schon einem kleinen Wasserfall ähnelt. In insgesamt fünf Einheiten ging es in der Vorbereitung darum, das Gefühl für das Wasser zu bekommen und die ein oder andere Schlüsselstelle noch einmal ganz besonders zu beleuchten.

