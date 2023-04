Kanuslalom

15:53 Uhr

Kanutin Elena Lilik gewinnt Kanuslalom-Quali im "Überlebensmodus"

Plus Bei der Kanuslalom-Qualifikation in Markkleeberg sorgt die Augsburgerin Elena Lilik für einen Schockmoment. Trotzdem gewinnt sie wie auch Weltmeister Sideris Tasiadis.

Von Andrea Bogenreuther

Nachdrücklich hat die Augsburger Kanutin Elena Lilik bei der nationalen Qualifikation in Markkleeberg ihre derzeitige Ausnahmestellung im deutschen Kanuslalomsport unter Beweis gestellt. Die 24-jährige Athletin, die als einzige in der Frauenwertung immer in beiden olympischen Bootsklassen startet, fuhr an den zwei Wettkampftagen drei Siege ein (das letzte Kajak-Finale war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet), zwei im Canadier-Einer, einen im Kajak-Einer. Nicht einmal die amtierende C1-Weltmeisterin Andrea Herzog aus Leipzig kam auf ihrer Heimstrecke an Lilik heran.

Dabei sorgte die Augsburgerin in ihrem zweiten Canadier-Finale für einen Schockmoment, als sie an der Ausfahrt von Tor fünf so aus einer Welle geschossen kam, dass sie fast über einen Begrenzungspoller in die Tiefe gestürzt wäre. "Es ging plötzlich ganz schnell nach unten und ich habe nur noch gekämpft, dass ich oben bleibe und ins Kehrwasser reinkomme, um das nächste Tor zu erwischen. Ich war einfach nur im Überlebensmodus", berichtete Lilik danach atemlos, wie sie die Situation bewältigt hatte.

