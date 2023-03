Nach der WM ist vor der WM – auch in diesem Jahr ist am Eiskanal viel los

Plus Auf der Olympiastrecke von 1972 werden die Sprint-WM und der Kanuslalom-Weltcup ausgetragen. Erster spannender Wettkampf für die Augsburger Aktiven aber wird die nationale Qualifikation im Mai.

Im vergangenen Jahr erwies sich die in neuem Glanz erstrahlende Kanuslalom-Olympiaanlage am Augsburger Eiskanal bei der Weltmeisterschaft als wahrer Zuschauermagnet. Knapp 30.000 Menschen besuchten die Rennen während der Wettkampfwoche. Doch auch im ersten Jahr nach der WM, die mit neun Medaillen für die deutschen Kanutinnen und Kanuten hoch erfolgreich endete, wird auf der künstlichen Wildwasserstrecke ein attraktives sportliches Programm geboten. Das Motto lautet: Nach der WM ist vor der WM. Denn 2023 findet im Juni eine Sprint-WM statt, die neben dem Kanuslalom-Weltcup eine Woche zuvor einer der Höhepunkte des diesjährigen Wettkampf-Terminkalenders darstellt.