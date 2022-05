Kanuslalom

vor 18 Min.

Neue Technik am Augsburger Eiskanal hat ihre Tücken

Nach kurzem Zicken hatten die Techniker um Wettkampfleiter Fabian Dörfler auch die neue Anzeigentafel im Kanuslalom-Olympiapark am Eiskanal in den Griff bekommen.

Plus Beim ersten Kanuslalom-Wettkampf am Augsburger Eiskanal nach der Generalsanierung gibt es anfänglich noch Probleme mit den neuen Systemen.

Von Andrea Bogenreuther

In manchen Momenten sorgte die neue Technik am Augsburger Eiskanal noch für Verwirrung. Etwa als Lokalmatador Hannes Aigner, der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele von Tokio, auf seinem ersten Lauf bei der WM-Qualifikation unterwegs war. Da wurde der Athlet des Augsburger Kajak Vereins (AKV) auf der neuen Anzeigentafel unter falschem Namen geführt und auch als er ohne Fehler und mit der zweitbesten Zeit ins Ziel gekommen war, tauchte sein Name nicht dort auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen