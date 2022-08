Kanuslalom

Noch eine EM-Medaille für Augsburger Kanutin Emily Apel

Plus Nach Gold mit dem K1-Frauenteam sichert sich die 20-jährige Augsburgerin im tschechischen Budweis Bronze im Einzel.

Von Von Andrea Bogenreuther und Philipp Reichenbach

Die Junioren- und U23-Europameisterschaft im tschechischen Budweis hat der jungen Augsburger Kanutin Emily Apel einen weiteren großen Erfolg beschert: Mit EM-Bronze holte sich die 20-Jährige in ihrer sportlichen Karriere ihre erste Medaille in einem internationalen Einzel-Wettbewerb. Im Kajak einer der U23-Frauen gelang Apel auf der Moldau ein Traumlauf. Allein ihre Fahrzeit von 86,82 Sekunden hätte sogar für Gold gereicht, denn keine Konkurrentin schaffte es schneller durch das tosende Wildwasser. Allerdings leistete sich die Athletin von Kanu Schwaben Augsburg zwei Torstabberührungen, so dass sie sich mit 1,94 Sekunden schließlich auf Rang drei einsortierte.

