Olympiasiegerin Ricarda Funk verpasst das Weltcup-Finale

Die Augsburgerin wird die Wettkämpfe auf der Olympiastrecke von Paris krank verpassen. Elena Lilik hat Chancen auf den Sieg im Gesamtweltcup. Kajak Cross in neuem Format.

Das Weltcup-Finale im Kanuslalom und Kajak-Cross vom 5. bis 8. Oktober auf der Olympia-Strecke von Paris 2024 findet ohne die K1-Olympiasiegerin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) statt. Die 31-Jährige, die in Augsburg lebt, hatte sich mit Corona infiziert. "Eigentlich fühle ich mich gut, und ich bin dankbar dafür. Aber mir wurde geraten, nicht zu starten, kein Risiko einzugehen", sagte sie. Funk wird fehlen, andere Athleten aus Augsburg werden hingegen teilnehmen. An den Start gehen werden im Kajak Noah Hegge (Kanu Schwaben Augsburg/ K1 und Kajak Cross) und Hannes Aigner (Augsburger Kanu Verein/K1 und Kajak Cross), im Canadier Sideris Tasiadis (Kanu Schwaben Augsburg/C1) sowie Elena Lilik (Kanu Schwaben Augsburg) in allen drei Disziplinen (C1, K1, Kajak Cross).

Der 18-jährige Enrico Dietz startet für Stefan Hengst

Nicht an den Start gehen kann Stefan Hengst (KR Hamm). Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) hat ihn aus disziplinarischen Gründen aus dem Aufgebot in Paris gestrichen. "Der Sportler hat sich zwar bereits nach dem Vorfall bei mir für sein Fehlverhalten entschuldigt, diese haben wir akzeptiert, trotzdem können wir den Vorfall nicht ohne Weiteres hinnehmen", sagte Cheftrainer Klaus Pohlen. Zu Details des Vorfalls will sich der DKV nicht äußern.

Für ihn nachnominiert wurde der 18-jährige Nachwuchsathlet Enrico Dietz (RKV Bad Kreuznach). "Wir gehen hier konsequent den Weg zum Neuaufbau Richtung Olympische Spiele 2028", erklärte Pohlen die Entscheidung. Bei den diesjährigen Junioren-Weltmeisterschaften paddelte Dietz auf den 9. Platz. Bei den Deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende sicherte er sich den Titel in der Altersklasse U18. Beeindruckend dabei seine Fahrzeit: Wäre er bei der Leistungsklasse gestartet, hätte das Bronze für den jungen Mann bedeutet. Er war 1,66 Sekunden langsamer als der neue Deutsche Meister Noah Hegge aus Augsburg.

Weltcup-Finale auf der Wildwasserstrecke von Paris 2024

Das Olympiastadion ist rund 30 Kilometer von Paris entfernt und befindet sich auf der Freizeitinsel Vaires-Torcy. Der Wildwasserkanal ist 300 Meter lang mit einem Gefälle von 4,5 Metern. In dem im Juni 2019 fertiggestellten Stadion werden 2024 neben den Kanuslalom-Wettkämpfen auch die Kanu-Rennsport- und Ruderwettbewerbe ausgetragen. Die Wettkämpfe werden diesmal anders als bei Weltcups üblich im olympischen Format ausgetragen, da es sich bei dem Weltcup-Finale gleichzeitig um die Pre-Olympics-Wettkämpfe handelt. Das bedeutet für die Slalomdisziplinen bei den Damen und Herren, dass alle einen ersten und zweiten Lauf fahren, von denen der bessere gewertet wird. 24 Athleten qualifizieren sich dabei für das Halbfinale. Im Finale starten zwölf Teilnehmer.

Elena Lilik darf hoffen, im Kanuslalom den Gesamtweltcup zu gewinnen. Foto: Slavek Ruta, dpa

Bei den Kajak-Cross-Entscheidungen qualifizieren sich diesmal die 42 Schnellsten aus den Time Trials (Einzelzeitfahren) für die Kopf-an-Kopf-Rennen (Round 1). Die jeweils beiden Erstplatzieren ziehen direkt in die Heats (Achtelfinals) ein. Für die 20 "Verlierer" gibt es eine Hoffnungsrunde (Repechage 2): Aus diesen fünf Kopf-an-Kopfrennen können sich noch zehn Athleten für die Heats qualifizieren. Mit diesen in Summe 32 Qualifizierten geht es dann wie bisher gewohnt in die Heats, also die Achtelfinals.

Beim Weltcup-Finale mit rund 200 Athletinnen und Athleten aus 35 Ländern wird in allen sechs Disziplinen die doppelte Punktzahl vergeben, sodass der Ausgang noch völlig offen ist. Sehr gute Chancen auf den Weltlcup-Gesamtsieg hat Elena Lilik (KS Augsburg) im Kajak-Einer, die aktuell nur drei Punkte hinter der Australierin Jessica Fox liegt. Die Augsburgerin liegt auch im Canadier-Einer derzeit hinter Fox auf Rang zwei. In dieser Disziplin trennen die beiden 38 Punkte. Der Sieger jedes Rennens in dieser Woche erhält 120 Punkte, was mehreren Athletinnen und Athleten in jeder Kategorie die Möglichkeit gibt, sich in der Rangliste nach vorne zu schieben.