15:35 Uhr

Paddel-Crashkurs bei Bronzemedaillengewinner Sideris Tasiadis

Plus In der TV-Sendung „Heimat der Rekorde“ versuchen sich Prominente unter Anleitung des Augsburger Olympiadritten Sideris Tasiadis im Kanufahren – mit ungeahnten Folgen.

Von Andrea Bogenreuther

In Sachen Werbung für die Kanuslalom-Weltmeisterschaft im Juli auf dem Augsburger Eiskanal hat der Verein Kanu Schwaben Augsburg jetzt kräftig auf die Tube gedrückt und an der Sendung „Heimat der Rekorde“ im Bayerischen Fernsehen teilgenommen. Vorstandsmitglied Horst Woppowa hatte die Aktion in die Wege geleitet und als prominenten Gastgeber Vereinsmitglied Sideris Tasiadis, Bronzegewinner der Olympischen Spiele 2021 in Tokio sowie Silbermedaillengewinner 2012 in London, gewonnen.

