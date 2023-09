Sideris Tasiadis und Elena Lilik holen Olympiastartplätze, aber keine WM-Medaillen

Plus Die beiden Aktiven von Kanu Schwaben Augsburg haben zwar die WM-Finalläufe in England erreicht. Die Titelverteidigung gelingt Weltmeister Tasiadis hingegen nicht.

Auf die Augsburger Sideris Tasiadis und Elena Lilik ist Verlass: Die beiden Aktiven von Kanu Schwaben Augsburg haben dem Deutschen Kanu Verband bei der WM in London die zwei wichtigen Olympiastartplätze im Canadier-Einer gesichert. Medaillen gab es für beide allerdings nicht – womit auch Sideris Tasiadis als C1-Weltmeister von 2022 seine Titelverteidigung verpasst hat. Zwei Torstabberührungen im Finale warfen ihn auf Rang acht zurück. Auch Elena Lilik schrammte mit dem undankbaren vierten Platz knapp am Podest vorbei.

Bei den Frauen spielten die Britinnen diesmal ihren Heimvorteil aus. Mallory Franklin wurde neue C1-Weltmeisterin, ihre Landsfrau Kimberly Woods Zweite vor der Australierin Jessica Fox. Bei den Männern löste der Slowene Benjamin Svasek Tasiadis als Weltmeister ab. "Das Finale hatte ich gut gestartet und bis Tor 16 war ich auch dabei, unter die ersten Drei zu fahren. Aber das Feld ist mittlerweile so eng, dass man Risiko eingehen muss", sagte Tasiadis. Das rächte sich bei ihm mit zwei Torstabberührungen und vier Strafsekunden, weshalb eine bessere Platzierung nicht möglich war. "Das Wichtige war aber, den Quotenplatz zu erreichen, das habe ich geschafft. Auch wenn es noch ein langer Weg nach Paris ist", so Tasiadis.