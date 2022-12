Kanuslalom

vor 16 Min.

So geht es mit dem Augsburger Eiskanal nach der WM weiter

Plus Die Augsburger Kanuvereine und die Stadt haben sich auf ein Nutzungskonzept geeinigt, das vor allem den sportlichen Aktivitäten im generalsanierten Olympiapark dient.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Fünf Monate ist es nun her, dass die Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Augsburg für eine Welle der Begeisterung in der Bevölkerung und in der Sportszene gesorgt hat. Mit fünfmal Gold, darunter zwei WM-Titel für die Augsburger Lokalmatadore Ricarda Funk und Sideris Tasiadis, sowie vier weiteren Medaillen waren die Titelkämpfe für das gesamte deutsche Nationalteam extrem erfolgreich. Die WM hat nachdrücklich gezeigt, welch wichtige Funktion der Augsburger Eiskanal als Trainings-, Ausbildungs- und Wettkampfstätte hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen