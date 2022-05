Kanuslalom

vor 21 Min.

Software-Probleme: Test-Wettkampf vor Kanuslalom-WM muss abgesagt werden

Aufgrund von Systemfehlern im Computersystem ging am Samstag beim Kanuslalom Extreme-Wettkampf am Augsburger Eiskanal gar nichts mehr. Die Deutsche Meisterschaft, bei der auch Elena Apel von Kanu Schwaben Augsburg, starten wollte, wurde daher auf Sonntag verschoben.

Plus Eigentlich sollten am Samstag am Eiskanal die WM-Qualifikation und die Deutsche Meisterschaft im Kanuslalom Extreme über die Bühne gehen. Doch dann versagte die Technik.

Von Andrea Bogenreuther

Einen herben Rückschlag gab es für die Organisatoren der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Augsburg. Beim zweiten Test-Wettkampf auf der Olympiastrecke am Eiskanal lief so ziemlich alles schief, was schief laufen kann. Die Veranstalter mussten bitteres Lehrgeld zahlen und kurzfristig die deutsche Meisterschaft im Kanuslalom-Extreme absagen. Manche Sportlerinnen und Sportler waren deshalb völlig umsonst angereist und entsprechend verärgert, dass die Wettkämpfe nicht wie geplant abliefen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen