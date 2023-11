Kanuslalom

17:47 Uhr

Späte Ehrung für Kanu-"Champion" Manfred Vogt

Neben anderen verdienten Wildwasser-Sportlern wurde auch der 89-jährige Schwaben-Kanute Manfred Vogt für seine Erfolge ausgezeichnet und in die International Whitewater Hall of Fame aufgenommen. Rechts Risa Shimoda, Direktorin des World River Centers.

Plus Der Wildwasser-Sportler der Kanu Schwaben Augsburg wird kurz nach seinem 89. Geburtstag mit einem Festakt in Straßburg in die International Whitewater Hall of Fame aufgenommen.

Von Marianne Stenglein Artikel anhören Shape

Eine große Auszeichnung wurde dem Slalomkanuten Manfred Vogt von den Kanu Schwaben Augsburg zuteil. Nur drei Tage nach seinem 89. Geburtstag wurde er in die "International Whitewater Hall of Fame" aufgenommen. Die Preisverleihung für den vierfachen Weltmeister und zehnfachen deutschen Meister im Kanusport fand im Rahmen der bedeutenden "Paddle Sports Show" in Straßburg statt. Vogt erhielt gemeinsam mit Jamie McEwan die Auszeichnung in der Kategorie "Champion". Zusätzlich wurde Brye Whitmore ( USA) in der Kategorie "Pioneer" geehrt, Mike Jones (England) in der Kategorie "Explorer" und Ismu Tatsuno (Japan) sowie Pete Skinner (USA) in der Kategorie "Advocate".

Manfred Vogt holte vier Weltmeistertitel im Wildwasser

Die Internationale Whitewater Hall of Fame würdigt und ehrt Personen, die Bedeutendes im Wildwassersport geleistet haben. Dazu zählt nun auch Vogt. Seine vier Weltmeistertitel holte er im Kanuslalom 1955 in Tacen (Slowenien) mit der Mannschaft, 1957 im Einzel bei den Titelkämpfen in Augsburg sowie 1965 in Spittal (Österreich) ebenfalls mit der Mannschaft. Im Wildwasser-Rennsport kam dann noch der WM-Titel 1963 mit der Mannschaft in Spittal hinzu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen