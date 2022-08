U23-Frauen aus Augsburg holen in Tschechien EM-Gold im Kajak

Plus Die zwei Augsburgerinnen Emily Apel und Franziska Hanke sichern sich mit ihrer Teamkollegin Annkatrin Plochmann den Europameister-Titel. Silber geht an AKV-Paddler Christian Stanzel.

Einen mehr als gelungenen Auftakt bei der Kanuslalom-Europameisterschaft im tschechischen Budweis feierte der deutsche Paddelnachwuchs mit Augsburger Beteiligung. Allen voran die U23-Frauen im Kajak Einer in der Besetzung Emily Apel (Kanu Schwaben Augsburg), Franziska Hanke (Augsburger Kajak Verein) und Annkatrin Plochmann (SG Nürnberg-Fürth), die sich nach Platz zwei bei der WM nun mit der Mannschaft den Europameister-Titel sicherten. „Die Strecke war echt schwierig, aber wir haben das Beste daraus gemacht“, lautete das bescheidene Resümee, das die drei jungen Paddlerinnen nach ihrem Goldlauf zu Protokoll gaben.