Kanuslalom

vor 3 Min.

Wie Kanu-Weltmeister Christian Stanzel an seiner Spitzensportkarriere feilt

Christian Stanzel vom Augsburger Kajak Verein hat in dieser Saison bereits respektable Erfolge eingefahren. Mit dem deutschen Juniorenteam wurde der 18-jährige Augsburger im Kajak-Einer Team-Welt- und Europameister.

Plus Bei der Junioren-WM hat der Augsburger Kanute mit dem Team den Titel gewonnen. In seine Laufbahn investiert der 18-jährige Schüler viel Zeit und Energie.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Übermäßig viele Talente, die sich anschicken, sportlich den Sprung in die internationale Spitze zu schaffen, gibt es derzeit im Augsburger Kanuslalomsport nicht unbedingt. Umso bemerkenswerter, welche Meriten sich der 18-jährige Christian Stanzel vom Augsburger Kajak Verein im Juniorenbereich in dieser Saison schon verdient hat. Die Krone auf die Saison setzte er zuletzt im polnischen Krakau, wo er mit seinen deutschen Kajak-Kollegen Erik Sprotowsky (KC Leipzig) und Enrico Dietz (Bad Kreuznach) zum Weltmeister-Titel im Team paddelte.

"Wir drei hatten einen richtig guten Lauf runtergebracht, aber wir mussten ein wenig zittern, denn wir sind ziemlich mittig im Feld gestartet", berichtet Christian Stanzel von dem Finalrennen, in dem sie sich gegen rund 20 Junioren-Trios durchsetzen. Im Teamwettbewerb fahren drei Kanuten direkt hintereinander möglichst schnell den Kanal hinunter. "Ich war bis jetzt eigentlich immer Schlussfahrer, doch weil es im Training von der Interaktion besser gepasst hat, bin ich diesmal in der Mitte gefahren. Ich muss dabei schauen, dass ich dem Hintermann Platz mache und am Vordermann dranbleibe", beschreibt Stanzel die Herausforderungen, wenn drei Kanuten gleichzeitig die Strecke passieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen