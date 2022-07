Kanuslalom-WM 2022

vor 16 Min.

Augsburgerin Jasmin Schornberg widmet die Goldmedaille ihrer Tochter

Plus Die Augsburger Kanutin Jasmin Schornberghatte Anfang des Jahres ihre Karriere bereits beendet und wollte sich eigentlich auf Arbeit und Familie konzentrieren. Jetzt ist sie Team-Weltmeisterin im Kajak Einer.

Von Andrea Bogenreuther

Nein, das Jahr lief überhaupt nicht so, wie es Jasmin Schornberg erwartet hatte. Es lief viel viel besser. Denn eigentlich hatte die 36-jährige Slalomkanutin beschlossen, ihre sportliche Karriere zu beenden. Sie hatte sich bei einem Treffen in ihrem Heimatverein, dem Kanuring Hamm, schon offiziell verabschiedet und wollte sich verstärkt ihrer Arbeit bei der Firma Deuter in Augsburg und ihrer kleinen Familie mit der zweijährigen Tochter Paula widmen.

