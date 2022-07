Kanuslalom-WM 2022

29.07.2022

Kameras und Technik zeigen Augsburger Kanuslalom-WM aus vielen Blickwinkeln

Plus Dem Kanuslalom-Wettkampfgericht steht eine umfangreiche Technik für Zeit- und Fehlererfassung zur Verfügung. Dennoch gibt es auch umstrittene Entscheidungen.

Von Andrea Bogenreuther

Als der Augsburger Kajakfahrer Noah Hegge am Donnerstagabend aufgrund einer nachträglichen Entscheidung der Hauptschiedsrichterin nach der Ansicht von Videobildern aus dem Slalomwettbewerb ausgeschieden ist, rückte die Wettkampftechnik der WM verstärkt in den Blickpunkt. Denn es ist ein komplexes System aus Mensch und Maschine, das in Sekundenschnelle über die korrekte Durchfahrung eines Tores entscheidet. So beobachten drei bis vier Richter (Judges) direkt an der Strecke jedes Tor und geben ihre Wertungen – fehlerfrei, zwei Strafsekunden bei Berührung oder 50 bei Vorbeifahren – synchron über Handy-App an die Wettkampfzentrale durch. Dort kontrollieren parallel zwei Videoscouts die bewegten Bilder, die ihnen bis zu 28 Kameras von der Strecke liefern. Sobald ein Fehler gemeldet wird, greift ein weiteres Richterteam ein, das die Ausschnitte der Fahrt in Slow Motion und aus verschiedenen Blickwinkeln noch einmal kontrolliert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen