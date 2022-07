Bei den Kanuten kommt kurz vor dem WM-Start langsam das Kribbeln

Plus In vier Tagen beginnt die WM mit den Teamwettbewerben. Nachdem eine Lösung für den Wassermangel gefunden wurde, können sich die Aktiven auf ihre Aufgabe konzentrieren.

Die Erleichterung der internationalen Kanuslalom-Elite, dass nach fast zwei Tagen Zwangspause wieder im Eiskanal trainiert werden darf, ist spürbar. Im deutschen Team, aber auch bei allen anderen Nationen, die nach der kurzzeitigen Sperre der Wettkampfstrecke wegen des Wassermangels im Lech nun die Olympiaanlage bevölkern und so schnell wie möglich ein Gespür für den Kanal, die Fließgeschwindigkeit, die Walzen, Wellen und Kehrwasser bekommen wollen.