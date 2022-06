Kanuslalom-WM-Serie

vor 17 Min.

WM-Pressechef schätzt den Augsburger Eiskanal: "Zuschauer können ganz nah ran"

Plus Bei der Kanuslalom-WM in Augsburg werden Pressechef Hermann Schmid und sein Team mehr als 80 Medienleute betreuen. Er kennt die Herausforderungen im Kanusport.

Von Andrea Bogenreuther

Vom 26. bis 31. Juli findet die Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Augsburg statt. Wir stellen nun jede Woche eine Person vor, die in irgendeiner Art und Weise in die WM eingebunden ist. Fünf Fragen an den WM-Pressechef Hermann Schmid:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen