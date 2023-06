Kanusport

Normen Weber: Der unangefochtene Bezwinger des Wildwassers

Bei der Weltmeisterschaft im Wildwasser-Sprint am Augsburger Eiskanal gehört Normen Weber von Kanu Schwaben Augsburg zu den großen Favoriten. Zweimal ist der gebürtige Berliner bereits Weltmeister im Canadier Einer geworden.

Plus Der Augsburger Rennkanute Normen Weber ist seit Jahren erfolgreich und verschiebt deshalb immer wieder seinen Rücktritt. Auch bei der WM auf seiner Heimstrecke greift er wieder an.

Schon einige Male hat der Wildwasser-Rennkanute Normen Weber seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt, doch immer wieder ließ er sich überreden, erneut für Schwarz-Rot-Gold zu paddeln. Auch am Wochenende bei der Sprint-Weltmeisterschaft auf seiner Heimstrecke am Eiskanal ist der hochdekorierte Athlet von Kanu Schwaben Augsburg wieder am Start.

Schließlich geht es für ihn elf Jahre nach den allerersten Sprint-Titelkämpfen an gleicher Stelle, an denen Weber auch schon teilgenommen hat, zurück zu den Wurzeln. Und da will der mittlerweile zweifache Weltmeister, dreifache Europameister und Weltcup-Gesamtsieger, der auch sonst alle Wettkämpfe im Canadier gewonnen hat – außer einer Olympia-Medaille, da der Wildwasser-Rennsport nicht olympisch ist –, wieder angreifen.

