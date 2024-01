Kegeln

vor 36 Min.

TSG Augsburg nimmt Erfolg ins Visier

Plus Die Landesliga-Keglerinnen besiegen im Spitzenspiel den TSV Milbertshofen mit 6:2 und stehen jetzt an der Tabellenspitze.

Von Robert Götz

Silvia Grötsch beißt auf die Zähne. Wenige Momente zuvor war die Spitzenkeglerin der TSG Augsburg auf einer feuchten Stelle auf der Anlaufspur ausgerutscht und hat sich an der Hüfte verletzt. Doch aufgeben kommt für sie trotz starker Schmerzen nicht in Frage. „Es ging um den Sieg, darum habe ich weitergespielt“, sagt sie später. Schließlich hatten die TSG-Keglerinnen im Keller der TSG-Sportanlage in Augsburg-Lechhausen den Tabellenführer TSV Milbertshofen zu Gast. Am Ende ist der gewonnene Mannschaftspunkt durch den 525:520-Sieg von Grötsch mit ausschlaggebend. Mit 6:2 (3147:3124) gewinnt die TSG, zieht mit 16:2 Punkten zum Auftakt der Rückrunde an Milbertshofen (16:4) vorbei. Steht an der Tabellenspitze. Die Meister der drei Landesligen steigen in die zweigeteilte Bayernliga auf.

120 Würfe in 48 Minuten

Es ist Punkt 13 Uhr als sich die zwölf Spielerinnen (sechs pro Mannschaft) gegenüberstehen und von Schiedsrichter Reinhold Below begrüßt werden. Für die TSG spielen diesmal Anneliese Schiller, Rita Spahn, Renate Sasu, Cornelia Pfiffner, Marianne Striffler und Silvia Grötsch. Auf den vier Bahnen starten die ersten zwei Spielpaarungen. Bei der TSG müssen Spahn und Schiller ran. Unter keinen guten Vorzeichen. Schiller, eine der Besten des Teams, war am Freitag noch mit Fieber im Bett gelegen, doch mit Taschentüchern ausgerüstet, lässt sie ihr Team nicht in Stich. Sie weiß nicht, ob sie durchhält. Kegeln ist, allen Vorurteilen zum Trotz, fordernd. 120 Würfe, 30 Würfe auf jeder der vier Bahnen, jeweils 15 Volle und 15 Abräumer sind zu absolvieren. Pro Wurfserie hat jeder Spieler zwölf Minuten zur Verfügung. Am Ende steht man rund eine Stunde auf der Bahn. Schiller ist angeschlagen, sie verliert die ersten beiden Wurfserien. Doch dann steigert sie sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

