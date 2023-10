Deutsche Kletter-Elite misst sich in der Augsburger Steilwand

Am Wochenende findet im Augsburger Kletterzentrum die deutsche Meisterschaft im Lead statt. Dabei haben auch einige Lokalmatadore gute Chancen.

Allein mit der Muskelkraft ihrer Finger und Beine hangeln sich die Aktiven in der jungen olympischen Sportart Lead-Klettern an künstlichen Steilwänden nach oben. Gesichert durch ein Seil, das sie abfängt, wenn die Route zu schwer wird und die Griffkraft nachlässt. Die Besten der Besten im Lead-Klettern treffen sich am Wochenende im Augsburger Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins (DAV) zu den deutschen Titelkämpfen. Lead gilt als die traditionsreichste Disziplin im Klettersport. Dabei geht es darum, eine durch farbige Markierungen vorgegebene Route in der Steilwand möglichst schnell, möglichst hoch und möglichst ohne Sturz zu bewältigen.

Beste Bedingungen finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft im Landesleistungszentrum in Augsburg, schließlich bietet die wuchtige Wand im Außenbereich, an der am Samstag und Sonntag das Lead-Klettern stattfinden wird, eine Kletterfläche von über 1600 Quadratmetern. Bis zu 220 Routen können dort eingezogen werden. Die Qualifikationsrunden für Frauen (10 Uhr) und Männer (14 Uhr) am Samstag sind kostenfrei, für die Halbfinale (10.15 Uhr) und Finale (15.30 Uhr) am Sonntag werden Tickets benötigt.

Blick der deutschen Kletter-Elite richtet sich auf Olympische Spiele 2024

Neben vielversprechenden deutschen Talenten gehen auch zahlreiche Athletinnen und Athleten mit Weltcup- und sogar WM-Erfahrung an den Start. Für sie ist es der nationale Abschluss der Klettersaison, bevor noch ein wichtiger internationaler Wettkampf folgt – die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, die in den Disziplinen Boulder und Lead vom 26. bis 29. Oktober in Laval in Frankreich ausgetragen wird.

Sandra Hopfensitz zählt zu den erfolgreichsten Augsburger Lead-Kletterinnen

Das Publikum vor Ort wird sowohl in Augsburg, als auch für die Olympia-Qualifikation besonders den schwäbischen Local Heros die Daumen drücken, zu denen auch die Augsburgerin Sandra Hopfensitz zählt. Die 20-jährige Athletin gehört zu den herausragenden Kletterinnen der DAV-Sektion Augsburg. Sie holte sich 2021 bei der Deutschen Lead-Meisterschaft bereits Silber und kämpft in diesem Jahr nicht nur um einen guten Platz bei den Deutschen Meisterschaften, sondern will es auch mit dem Team Deutschland nach Paris schaffen.

Doch mit den top Drei des vergangenen Jahres, Hannah Meul (DAV Rheinland-Köln), Martina Demmel (DAV Allgäu-Kempten) und Lucia Dörffel (DAV Chemnitz), trifft Hopfensitz auf starke Konkurrenz. Die Vorjahreszweite Demmel startete in diesem Jahr bei der Lead-Weltmeisterschaft in Bern und kam dort auf Platz 26. Im Juli war die 21-Jährige aus Böbing die siebte deutsche Frau, die in ein Lead-Weltcupfinale einzog, wo sie schließlich Rang sieben belegte.

Lesen Sie dazu auch

Bei den Männern gilt Junioren-Europameister Yannick Nagel als Favorit

Bei den Männern sicherte sich das Nachwuchstalent Yannick Nagel (DAV Mannheim) im vergangenen Jahr seinen ersten deutschen Meistertitel. Nagel, der in diesem Jahr auch Junioren-Europameister im Lead wurde, gilt auch in Augsburg als heißer Favorit auf den Sieg. Linus Raatz (DAV AlpinClub Berlin) und Jan Hojer (DAV Frankfurt/Main) wurden 2022 Zweiter bzw. Dritter. 2021 hieß der deutsche Meister im Lead Yannick Flohé (DAV Aachen), er gewann vor Michael Ullrich (DAV Memmingen) und Philipp Martin (DAV Allgäu-Kempten).