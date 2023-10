Meisterlich im Fels: Für Yannick Flohé und Martina Demmel geht es hoch hinaus

Plus Bei der deutschen Lead-Meisterschaft im Augsburger Kletterzentrum bietet die junge olympische Sportart eine hervorragende Show mit starken sportlichen Leistungen. Der Sieg bei den Frauen geht an eine Allgäuerin.

Bis knapp unters Hallendach war Martina Demmel schon geklettert. Es fehlte nur noch ein halber Meter und die Allgäuerin hätte es bis zum Top an der 18 Meter hohen Wand im Augsburger Kletterzentrum geschafft. Doch die Zeit wurde knapp, ihre sechs Minuten im Finale der deutschen Lead-Meisterschaft waren schon abgelaufen, da versuchte die Athletin des DAV Sektion Allgäu immer noch, die Spitze zu erreichen. "Man ist da so im Tunnel, man bekommt da gar nicht mit, wann die Zeit ausgelaufen ist", sagte Demmel lachend, als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Doch sie konnte den hauchdünn verpassten Gipfelsturm locker verkraften, schließlich war sie mit ihrem starken Finalauftritt die beste Deutsche und holte nach 2021 ihren zweiten Meistertitel im Lead-Klettern.

Die sechs Konkurrentinnen vor ihr hatten ihre Höhe nicht annähernd erreicht. Nur die letzte Finalteilnehmerin, Lucia Dörffel aus Chemnitz, wäre Demmel fast noch gefährlich geworden. Sie schaffte auf der anspruchsvollen Meisterschaftsroute ebenfalls scheinbar mühelos die kniffeligen Abschnitte und den schwierigen Überhang, an dem die restliche Konkurrenz reihenweise gescheitert war. Doch als Dörffel an Griff 54 die Kraft ausging und sie sich ins Seil fallen lassen musste, stand fest, Martina Demmel, die Griff 55 sicher erreicht hatte, ist die neue Titelträgerin.