Auch beim Kanuslalom ist das Video kein Allheilmittel

Umstrittene Entscheidungen bei der Kanuslalom-WM in Augsburg zeigen: Diskussionen um Videoentscheidungen lassen sich trotz modernster Technik nicht vermeiden.

Es wäre ja auch ein Wunder, wenn es im Kanuslalomsport anders zugehen würde als im Fußball. Hier wie dort entscheidet in kniffligen Situationen das Videoschiedsrichter-Team. Hier wie dort entstehen trotz der vielen Bilder aufgeheizte Diskussionen bei strittigen Entscheidungen. Selbst zwei Dutzend Kameras können das auch bei der Weltmeisterschaft in Augsburg nicht verhindern.

Hunderte Handy-Aufnahmen von Abfahrten bei Kanuslalom-WM erschweren die Bewertung

Unglücklich, dass es an den drei Wettkampftagen mehrfach das deutsche Team negativ getroffen hat. Die Aufregung war groß und zeigt, wie hoch der Druck ist, sich bei der Heim-WM erfolgreich zu präsentieren. Sportler wollen sich vom Kampfgericht gerecht behandelt fühlen. Das fällt in Zeiten, in denen hunderte Amateur-Handyaufnahmen existieren, die andere Bewertungsmöglichkeiten zeigen, immer schwerer. Der Videobeweis hilft sicher, ist im Sport aber weiterhin kein Allheilmittel.

