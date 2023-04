Der Sportverein lebt

Plus Die neuen Projekte in Sachen Mountainbiken zeigen, was im Sport alles möglich ist, wenn Sporttreibende und die Verwaltung eng zusammenarbeiten. Und wie wichtig es ist, den Sport mit ausreichenden städtischen Mitteln zu fördern.

Aus den Moutainbiken, einer Randsportart, die hauptsächlich von Individualisten betrieben wurde, hat sich eine rasant wachsende Trendsportart entwickelt. Das hat positive, aber auch negative Folgen. Denn, wenn ohne Regeln Sport betrieben wird, kann es schnell zu Konflikten kommen.

Das gilt nicht nur für das Mountainbiken, sondern für viele Sportarten, die vor allem aus der Jugendkultur kommen. Irgendwann ist es notwendig, dass diese Strömungen kanalisiert werden. Um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen und auch um sich als Sportart weiter entwickeln zu können. Denn nur mit den haltgebenden Strukturen eines Vereines sind solche nachhaltigen Projekte möglich, aber auch die soziale Bindung gerade von Jugendlichen. Hier lernen sie auch, sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen. Das kann in bestehenden Vereinen passieren, die eine neue Abteilung aufnehmen. Es können aber auch Neugründungen sein. Das Mountainbiken ist ein Paradebeispiel dafür. Hier die DAV-Sektion Augsburg, die 1869 gegründet wurde, aber sich immer wieder aufgeschlossen für sportliche Trends zeigt. Dort der neue MTB-Augsburg e.V., der erst 2020 gegründet wurde.

