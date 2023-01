Hoffnung trotz Niederlage: Die Leistung in Dortmund macht dem FCA Mut

Plus Obwohl die Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund mit einer 3:4-Niederlage endet, scheint der FC Augsburg auf einem guten Weg. Der massive Kader-Umbau scheint Wirkung zu zeigen.

Illusionen hatte sich niemand hingegeben. Keiner der Fans, die im Zug nach Dortmund saßen. Und auch keiner der Verantwortlichen. Jedem war und ist bewusst, dass der FC Augsburg vor einer schwierigen Rest-Saison steht. Mut macht allerdings der Auftakt in Dortmund. Die 3:4-Niederlage deutet aber darauf hin, dass der Weg des FCA tatsächlich der richtige ist.