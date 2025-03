„Mädchen an den Ball“ – Augsburg eröffnet zweiten Standort beim FC Hochzoll

Mit dem Projekt „Mädchen an den Ball“ fördert und stärkt die Stadt Augsburg den Mädchenfußball. Seit einiger Zeit findet das Fußball-Training für Mädchen ohne Vereinsbindung auf der Anlage der DJK West in Augsburg-Oberhausen statt. Ab Montag gibt es nun einen zweiten Standort. Auf der Sportfläche des FC Hochzoll (Nähe Eiskanal) eröffnen Oberbürgermeisterin Eva Weber und Sportreferent Jürgen Enninger am Montag, 10. März (15 Uhr), den zweiten „Mädchen an den Ball“-Standort. Auch ein erstes Show-Training findet statt.

Montag beim FC Hochzoll, Mittwoch bei der DJK West

In Hochzoll können dann immer montags um 15 Uhr Mädchen zwischen sechs und 16 Jahren kostenfrei und ohne Leistungsdruck und Vereinsbindung Fußball trainieren. Am ersten Standort beim DJK West ist ein solches Training weiterhin immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr möglich.

Ausgebildete Trainer, aber keine Vereinsbindung

„Mädchen an den Ball“ hat ein besonderes Konzept: Die Teilnehmerinnen werden nicht nur von professionell ausgebildeten Trainerinnen und Trainern betreut, sondern auch pädagogisch angeleitet. Der Ablauf der zweistündigen Trainingseinheiten ist locker, die Mädchen können – ohne Anmeldung – innerhalb der zwei Trainingsstunden jederzeit dazu kommen und ohne Leistungsdruck austesten, ob ihnen Fußball gefällt. Im Vordergrund steht allein der Spaß am Fußball. Verpflichtungen gibt es nicht. Fußball als Mannschaftssport soll neben der Gesundheit auch die Persönlichkeitsstruktur der Mädchen fördern. Im Vordergrund stehen auch Integrationsbereitschaft, Empathie und sportliche Fähigkeiten.