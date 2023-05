TG Viktoria eilt beim Halbmarathon allen anderen Teams davon

Die TG Viktoria gewinnt beim Halbmarathon durch den Siebentischwald beide bayerischen Mannschaftstitel. Bei den Männern dominiert Tobias Gröbl. Die Veranstalter freuen sich über eine Rekordbeteiligung.

Beim 37. swa-Halbmarathon durch den Siebentischwald wurden die bayerischen und schwäbischen Meisterschaften ausgetragen. Tobias Gröbl von der LG Zusam mit 1:08 Stunden und Lisa Fuchs von der LG Passau mit 1:17 Stunden rannten auf den 21,1 Kilometern souverän voran. Dahinter konnten die Läuferinnen und Läufer vom Veranstalter TG Viktoria Augsburg überzeugen. Katharina Rittel errang als zweite Frau mit persönlicher Bestzeit von 1:20 Stunden den bayerischen Vizetitel und den schwäbischen Meistertitel. "Dank grandioser Unterstützung durch das heimische Publikum", freut sich die 30-jährige Königsbrunnerin. Im Herbst in Berlin möchte die Mittelschullehrerin ihre Marathon-Bestzeit von 2:49 Stunden angreifen. Katharina Rittel sowie ihre Vereinskolleginnen und Kollegen boten auf den drei Runden um Siebenbrunn eine herausragende Teamleistung. Jeweils beide bayerischen und schwäbischen Mannschaftstitel gingen an die TG Viktoria. Es gewannen die Herren mit Lukas Stahl (8.), Jules Rau (11.) und Maximilian Lippert (15.) sowie die Damen mit Katharina Rittel (2.), Juliane Rößler (5.) und Carolin Bayer (9.).

"Unser strukturiertes Wintertraining hat sich bezahlt gemacht", meint der Viktoria-Cheftrainer Adam Pilawa. Der Top-Triathlet Lukas Stahl überraschte als schnellster Augsburger und als schwäbischer Vizemeister. "Ich bin zuversichtlich für meinen Saisonauftakt am kommenden Sonntag beim Half-Ironman in Venedig", sagt der 24-jährige Horgauer im Viktoria-Trikot. Seinen Europameistertitel der Altersklasse 18-24 möchte Lukas Stahl am 2. Juli beim Frankfurter Ironman verteidigen. Eine besondere Halbmarathon-Seniorenleistung bot Andrea Dammann. Die 65-jährige Haunstetterin wurde in enormen 1:44 Stunden bayerische W-65-Meisterin. Außerdem blieben drei bayerische Vizetitel in Augsburg, und zwar bei Carolin Bayer (TGVA; W-35), Peter Speer (MBB-SG; M-70) und Walter Kraus (TGVA; M-75).

Auf 6,7 Kilometer gewinnt Dean Sauthoff mit 22:35 Minuten

Neben dem Halbmarathon wurde ein Straßenlauf über 6,7 Kilometer angeboten, ebenfalls mit Start und Ziel bei der Sportanlage Süd. Hier triumphierten Dean Sauthoff vom niedersächsischen TSV Wolfshagen in 22:35 Minuten und Stefanie Sindel vom oberbayerischen MTV Pfaffenhofen in 28:35 Minuten. Bei der Schülerkonkurrenz hatte der 15-jährige AEV-Nachwuchsspieler Tim Keller nach 27:11 Minuten die Nase vorn. Die beiden Rennen mit zusammen 675 Finishern wurden von der TG Viktoria gewohnt reibungslos abgewickelt. So gab es auch zufriedene Gesichter bei den Stadtwerken Augsburg, welche den swa-Halbmarathon seit zwölf Jahren als Titelsponsor unterstützen. "Dies war die teilnehmerstärkste Viktoria-Laufveranstaltung aller Zeiten", resümiert die Organisationsleiterin Susanne Moser. Immerhin 328 Rennen hat die TG Viktoria seit 1978 im Siebentischwald, in den Westlichen Wäldern und früher auch in der Innenstadt ausgerichtet.

Nach diesem 37. swa-Halbmarathon liegt nun der Fokus der Abteilung "Laufsport und Triathlon" auf der Triathlon-Liga-Saison. Die Herren starten am kommenden Samstag im oberpfälzischen Weiden in der drittklassigen Regionalliga und die Damen am 27. Mai in Freilingen im Westerwald in der zweiten Bundesliga. "Wir sind stolz auf unsere Vereinsstruktur, die ehrenamtlich unsere Lauf-Events und die drei Triathlon-Liga-Mannschaften stemmt", sagt Lars Leifeld als Abteilungsleiter. Bemerkenswert, dass sich dabei die Viktorianer dem Nachhaltigkeitsgedanken verschrieben haben.

Bayerische Halbmarathon-Meisterschaften

Männer (21,1 Kilometer) 1. Tobias Gröbl (LG Zusam) 1:08 Stunden, 2. Andreas Hecht (DJK Weiden) 1:10, 3. Julian Peisker (TSV Katzwang) 1:11, 4. Bastian Glockshuber (TSV Neuburg) 1:11, 5. Florian Spötzl (PTSV Rosenheim) 1:13.

Frauen (21,1 Kilometer) 1. Lisa Fuchs (LG Passau) 1:17 Stunden, 2. Katharina Rittel (TG Viktoria) 1:20, 3. Katka Wenzler (PTSV Rosenheim) 1:22, 4. Avril André (LG München) 1:23, 5. Juliane Rößler (TG Viktoria) 1:25.