vor 2 Min.

Das „Waldgebiet des Jahres 2024“ liegt in Augsburg und gilt als Läuferparadies

Plus Der Augsburger Stadtwald ist vom Bund Deutscher Forstleute (BDF) zum „Waldgebiet des Jahres 2024“ gekürt worden. Dieses 22 Quadratkilometer große Naturschutzgebiet besteht aus dem Siebentischwald im Norden und dem Haunstetter Wald im Süden. Dazwischen liegt der idyllische Stadtteil Siebenbrunn. Ein sportliches Prädikat besitzt der Stadtwald schon länger: Er gilt als Läuferparadies.

Alles Wissenswerte über diese spezielle Sportarena.

Startpunkte : Der Siebentischwald reicht mit dem angrenzenden Siebentischpark bis an den Rand der Innenstadt. So können zahlreiche Augsburgerinnen und Augsburger an ihrer Haustür loslaufen. Als gefragtester Treffpunkt gilt der Parkplatz an der Ilsungstraße. Dieser Startpunkt bei der Sportanlage Süd ist auch mit der Straßenbahnlinie 2 bis zur Haltestelle „ Sportanlage Süd P+R“ gut erreichbar. Weitere beliebte Stadtwald-Parkplätze sind für Haunstetter am Kleingartenweg, für Königsbrunner am Wasserhausweg und für Meringer an der Lechstaustufe 23.

Die Sportanlage Süd ist ein idealer Startpunkt für die Läufer. Foto: Ulrich Wagner

Dieser Rundkurs mit einer Länge von 1730 Metern wird von Montag bis Freitag bis 20 Uhr beleuchtet und bei Schneefall geräumt. Hinweis: Die Sportanlage Süd hat bis einschließlich 7. Januar geschlossen, aber der Max-Gutmann-Laufpfad kann genutzt werden.

Süd hat bis einschließlich 7. Januar geschlossen, aber der Max-Gutmann-Laufpfad kann genutzt werden. Markierte Strecken : Bei der Sportanlage Süd beginnen die markierten Waldlaufstrecken des Sport- und Bäderamtes über drei, fünf und acht Kilometer. Der gemeinsame Start für die beliebten Rundkurse befindet sich gegenüber der Parkplatz-Einfahrt. Die drei Strecken sind mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Für Laufeinsteiger empfehlen sich die drei Kilometer (grüne Farbe). Die Runde von fünf Kilometern (blaue Farbe) dürfte am beliebtesten sein. Die acht Kilometer (rote Farbe) sprechen hauptsächlich die Ambitionierten an.

Der AOK Straßenlauf führt durch den Siebentischwald. Foto: Michael Hochgemuth

Bei diesem Rennen der MBB-SG Augsburg teilen sich sechs Läuferinnen und Läufer die 42,195 Kilometer. Alle drei Wettkämpfe mit Start und Ziel an der Sportanlage Süd genießen einen Bestandsschutz. Ansonsten sind jegliche Sportveranstaltungen im Stadtwald seit den 1990er Jahren wegen des Trinkwasser- und Naturschutzes verboten.

Rund um den Eiskanal kann man wunderschön laufen. Foto: Ulrich Wagner



Das uralte Augsburger System der Wassertrennung ist beim Training im gesamten Stadtwald nachvollziehbar. So trifft man auf klare Quellbäche und trübe, von Lechwasser gespeiste Gewässer. Neben dem Galgenablass liegen weitere historische Wasserkreuzungen an den Laufstrecken.

Historie: Am Ende des 19. Jahrhunderts entstand der Waldsportplatz des TSV Schwaben Augsburg mitten im Siebentischwald. Ob dort auch Waldläufe gestartet wurden, weiß man nicht mehr. Aber hier fand wohl im Jahr 1901 das erste reguläre Augsburger Fußballspiel statt. Dieser Waldsportplatz nordöstlich vom Galgenablass wurde in der Nachkriegszeit aufgegeben. Bei der Augsburger Volkslauf-Premiere im Jahr 1965 führten die Strecken durch den Stadtwald. Start und Ziel dieser ersten Breitensportveranstaltung, ausdrücklich auch für Nicht-Vereinsmitglieder, befanden sich am Sportgelände der MBB-SG Augsburg. Die ersten Lauftreffs gründeten sich 1975 am Haunstetter Kleingartenweg und 1977 an der Sportanlage Süd. Zwei international erfolgreiche Augsburger Langstreckenläufer profitierten in den 1980er und 1990er Jahren von den idealen Trainingsbedingungen im Stadtwald. Die Rede ist von Konrad Dobler vom TSV Göggingen und Andreas Weniger von der TG Viktoria Augsburg

