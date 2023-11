Augsburg plant den ersten Welterbe-Lauf

Plus Laufveranstaltungen befinden sich in Augsburg im Aufwind. Allein 16 Rennen sind im kommenden Jahr geplant.

Die meisten Laufveranstalter haben die Auswirkungen der Coronapandemie überstanden. Einige Events, wie die Siebentischwald-Rennen der TG Viktoria Augsburg, konnten heuer sogar Rekordbeteiligungen verzeichnen. Das lag auch daran, dass manche Veranstaltungen nach der Pandemie nicht mehr stattfanden. Im kommenden Jahr 2024 sind 16 Rennen für jedermann in Augsburg vorgesehen.

Der 13. M-net-Firmenlauf wird am 16. Mai vor dem Messezentrum gestartet. 5,3 Kilometer durch das Univiertel und Göggingen gilt es zu absolvieren. Diese größte schwäbische Breitensportveranstaltung verzeichnete heuer rund 9600 Jogger und Walker aus 502 Betrieben. "2024 werden wir 12.000 Startplätze zur Verfügung stellen", teilt Katja Mayer mit. Die Ex-Spitzentriathletin organisiert mit ihrer km-Sport-Agentur nicht nur den M-net-Firmenlauf. Der ebenfalls beliebte LEW-Kuhsee-Triathlon mit dem Nachtlauf wird wie üblich vor den Sommerferien stattfinden, diesmal am 20. und 21. Juli.