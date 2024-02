Leichtathletik

Aleksandar Askovic sprintet mit Wut im Bauch

Aleksandar Askovic will am Wochenende seinen deutschen Titel über 60 Meter verteidigen. Doch das wird nicht einfach.

Plus Der Augsburger will am Wochenende bei den deutschen Hallenmeisterschaften seinen Titel über 60 Meter verteidigen. In der Vorbereitung hatte er gesundheitliche Probleme.

Dass Sprinter Aleksandar Askovic im vergangenen Jahr in Dortmund die deutsche Hallenmeisterschaft über 60 Meter gewinnen würde, hatten dem Augsburger, der für die LG Stadtwerke München startet, nicht viele zugetraut. Ähnlich positiv will der 26-Jährige auch an diesem Wochenende in der Leipziger Arena überraschen: „Die Titelverteidigung ist mein Ziel. Ich würde gerne zeigen, was ich eigentlich draufhabe.“ Er läuft sicher auch mit einiger Wut im Bauch, weil er in dieser Saison nicht in den Perspektivkader des deutschen Leichtathletikverbandes nominiert wurde.

Drei Fehlstarts im Finale, aber Aleksandar Askovic behält die Nerven

Vor einem Jahr hatte Askovic ein denkwürdiges Finale für sich entschieden. Beim ersten Startversuch hatten die Favoriten Owen Ansah (Hamburg) und Julian Wagner (Thüringen) einen Fehlstart produziert. Beide wurden disqualifiziert, durften aber unter Protest noch einmal starten. Der zweite Versuch musste dann abgebrochen werden. Erst der dritte Versuch gelang. Askovic kam am schnellsten aus dem Startblock, behielt die Führung bis zum Schluss und ließ Ansah und Wagner mit 6,56 Sekunden hauchdünn hinter sich. Beide wurden dann im Nachhinein wegen Fehlstarts disqualifiziert. Vizemeister wurde darum der Mannheimer Robin Ganter (6,65) vor dem Stuttgarter Philipp Corucle (6,66).

