Leichtathletik

21.03.2022

Augsburger Askovic sprintet Seite an Seite mit dem Weltrekord-Halter

Plus Der Augsburger Sprinter Aleksandar Askovic erreicht zwar nicht das WM-Finale über 60 Meter, ist mit seiner Leistung in Belgrad aber trotzdem zufrieden.

Von Rainer Einfeldt

Sein internationales Debüt im Trikot des Deutschen Leichtathletik Verbandes hat dem Augsburger Aleksandar Askovic Lust auf mehr gemacht. „Es war ein tolles Erlebnis bei so einem Event dabei zu sein.“ Bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Belgrad verpasste der 24-Jährige nur knapp den Endlauf über 60 Meter. Am Ende belegte er in der Gesamtwertung Rang zehn. Damit durfte der bisher erster Sprinter aus Augsburg bei einer Weltmeisterschaft sehr zufrieden sein.

