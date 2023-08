Ein Augsburger Traditionslauf könnte bald im Terminplan fehlen

Plus Steht der traditionsreiche Staffelmarathon der MBB-SG Augsburg vor dem Aus, weil keiner mehr die Organisation übernehmen kann? Das Rennen in diesem Jahr wurde abgesagt.

Der Staffelmarathon der MBB-SG Augsburg sollte am 3. September zum 38. Mal über die Bühne gehen. Nun wurde dieses Traditionsrennen durch den Siebentischwald abgesagt. "Aus personellen Gründen", teilt Dimitri Batt mit. Der Leichtathletik-Abteilungsleiter der MBB-SG vertröstet auf das nächste Jahr. Allerdings fällt so ein Neustart einer Laufveranstaltung erfahrungsgemäß schwer.

Der Staffelmarathon gehört zu den ältesten Augsburger Rennen. Mit ihm hat man eine Tradition vom 4. Juli 1965 fortgesetzt, als die MBB-SG den ersten Volkslauf und somit die erste Augsburger Breitensportveranstaltung organisierte. Rund 1.700 Läuferinnen und Läufer starteten bei dieser Premiere vor 58 Jahren am Messerschmitt-Sportplatz im heutigen Univiertel. Der Staffelmarathon als Nachfolgeveranstaltung wurde im Jahr 1986 an der Sportanlage Süd von Gaby und Franz Moser initiiert.