Leichtathletik

19:38 Uhr

Ex-Bodybuilder Peter Hobmair hat bei Triathlon-WM 400 Gegner und ein Ziel

Plus Der Augsburger Triathelt Peter Hobmair geht mit 54 im Mai bei der Weltmeisterschaft in Utah an den Start. In seinem ersten sportlichen Leben war er erfolgreicher Bodybuilder.

Von Fabian Kapfer

Beim Blick auf den sportlichen Lebenslauf von Peter Hobmair aus Augsburg fällt rasch auf, dass es sich um einen außergewöhnlichen Sportler handelt. Im Jahr 2005 wurde der heute 54-Jährige zunächst Deutscher Meister im Bodybuilding. Durch eine Wette fand er dann den Weg zum Triathlon. Diesen Sport übt er nun schon seit 2006 mit viel Leidenschaft aus. Derzeit steht für ihn die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in St. George in Utah in den USA auf dem Programm. Die Pandemie machte es ihm dabei nicht immer leicht.

