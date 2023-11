Leichtathletik

Flotter Einstieg in die Augsburger Winterlaufserie

254 Ausdauersportler gingen beim Winterlaufserien-Auftakt in Bergheim an den Start. Souveräner Sieger wurde der gebürtige Augsburger Hiob Gebisso mit der Startnummer 172.

Von Wilfried Matzke

Hiob Gebisso von der LG Stadtwerke München und Katharina Rittel von der TG Viktoria Augsburg beherrschten den Auftakt zur 46. AOK-Winterlaufserie. Hügelige 9,0 Kilometer im Bergheimer Wald waren zu absolvieren. Der gebürtige Augsburger und Ex-Viktorianer Hiob Gebisso, nun in München zu Hause, triumphierte nach 29:24 Minuten mit einem Vorsprung von 350 Metern. Auf die weiteren Podestplätze kamen zwei württembergische Spitzenläufer.

Katharina Rittel als schnellste Frau gewann in 35:17 Minuten, ohne sich zu verausgaben. Die 31-jährige Königsbrunnerin war in diesem Jahr die beste schwäbische Läuferin auf allen Distanzen von 5000 Metern bis 42,195 Kilometern. "Unsere Winterlaufserie nutze ich als Trainingsmittel, auch für den Gersthofer Silvesterlauf und den Barcelona-Halbmarathon am 11. Februar", berichtet die Mittelschullehrerin.

