Große Ziele für Askovic und Kollegen unter freiem Himmel

Am Samstag stehen die ersten Wettkämpfe an der frischen Luft an. Der Augsburger Sprinter konzentriert sich auch auf Weitsprung.

Augsburgs Leichtathleten starten am Samstag in die Freiluftsaison. „Wir haben gut trainiert und unsere Läufer werden Samstag in München starten“, sagte LG Augsburgs Trainer Tim Osenberg. Für die 100 und 200 Meter hat Florian Bauer gemeldet, Johanna Konrad und Katharina Vogl wollen im Weitsprung glänzen. Diskuswerfer Markus Schwerdtfeger wird zusammen mit Speerwerferin Laura Val die Saison am Sonntag in Zorneding beginnen. „Ich habe ein gutes Vorbereitungstraining absolviert und will eine Bestleistung über die 57 Meter hinaus erreichen. Mein zweiter Wettkampf ist am 30. April in Schwabmünchen. Auf jeden Fall will ich zur deutschen Meisterschaft nach Berlin“, meinte Markus Schwerdtfeger zu seinen Zielen.

Saisonauftakt für Askovic im Mai

Für Kerstin Hirscher steht am Samstag die Tellis-Change in Regensburg auf dem Programm. Da hat die Neusässerin von der LG Finanz-Telis Regensburg für die 3000 Meter gemeldet. Große Ziele hat sich Sprinter Aleksandar Askovic gesetzt. Der für die LG Stadtwerke München startende Augsburger Sprinter verrät: „Mein Saisonauftakt ist am 7. Mai in Regensburg. Ich werde mich in dieser Saison auf die 100 Meter und den Weitsprung konzentrieren und versuchen, Bestleistungen zu erzielen. Zu meinen Höhepunkten zählen die deutschen Hochschulmeisterschaften mit einer Qualifikation für die Universiade in China und die deutschen Meisterschaften. Dann gibt es da auch noch die Europameisterschaften in München.“ Der Student hatte bisher eine gute Vorbereitung, aber derzeit leichte Leistenprobleme.

Schon am 30. April ermitteln die Geher ihre deutschen Meister in Frankfurt am Main. Dabei ist in der Altersklasse M70 Horst Kiepert von der MBB-SG Augsburg. Für den Stadtbergener Brian Weisheit geht die Jagd nach Bestzeiten am 7. Mai in Pliezhausen über 2000 Meter Hindernis los. „Ich habe mich mit einer Knochenhautentzündung herum geplagt. Sie scheint überwunden zu sein. Die 3000 Meter Hindernis werde ich in Karlsruhe laufen“, sagte der Student. Auf die Augsburgerin Luisa Tremel von der LG Stadtwerke München warten große Ziele, sie wird bei den deutschen Hochschulmeisterschaften in Duisburg, den bayerischen und deutschen Meisterschaften starten. „Das Vorbereitungstraining ist gut gelaufen. Ich bestreite einige Wettkämpfe. Auf jeden Fall bin ich am 15. Mai beim Speerwerfermeeting in Offenburg dabei“, sagte die Studentin.

