Lina Hartung von der LG Augsburg geht mit hohem Tempo zu Bronze

Eva Schmid (links) und Lina Hartung von der LG Augsburg zeigten bei der U16-Meisterschaft in Stuttgart gute Leistungen. Schmid kam über die 80 Meter Hürden auf Rang fünf, Hartung wurde Dritte im Gehen.

Plus Zum Abschluss der Leichtathletik-Saison zeigen einige Augsburger Athletinnen und Athleten noch Spitzenleistungen, mit denen sie sich für die Deutschen Meisterschaften empfehlen.

Die Leichtathletik-Saison neigt sich für die Sportlerinnen und Sportler der LG Augsburg dem Ende entgegen. Mit der deutschen U16-Meisterschaft in Stuttgart und den bayerischen Mehrkampf-Meisterschaften standen noch zwei sportliche Highlights an. Franziska Aderbauer und Florian Bauer belegten im Mehrkampf jeweils den vierten Platz (Frauen-Siebenkampf und Männer-Zehnkampf) mit neuer persönlicher Bestleistung (Aderbauer 4239 Punkte; Bauer 5565 Punkte). Damit rücken sie der DM-Norm deutlich näher (4500 Punkte, 6000 Punkte).

Mit den zwei Athletinnen Lina Hartung und Eva Schmid (beide Jahrgang 2008) war die LG Augsburg bei er deutschen U16-Meisterschaft in Stuttgart vertreten. In einem taktischen Rennen mit sehr hohem Tempo über 3000 m Gehen wurde Lina Hartung mit der Bronzemedaille belohnt. Sofort nach dem Start bildetet sich eine kleine Gruppe von drei Athletinnen, die sich rund 50 Meter vom Rest des Feldes abgesetzt haben. Lina Hartung ließ sich jedoch nicht auf die Gruppe ein, sondern lief die ersten 2000 m in ihrem Tempo.

