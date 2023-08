Nach der Gögginger Familie Steger ist ein Sportfest benannt

Plus Der TSV Göggingen schrieb schon Leichtathletik-Geschichte. Einige Augsburger Athleten waren bereits bei Weltmeisterschaften am Start.

Die 20. Leichtathletik-Weltmeisterschaft ist am Sonntag im ungarischen Budapest ohne Medaillen für Deutschland über die Bühne gegangen. In den 1970er- und 1980er-Jahren konnten sich drei Augsburger Leichtathleten, allesamt vom Vorstadtverein TSV Göggingen, für Weltmeisterschaften oder Olympia qualifizieren. Die Leichtathletik der Fuggerstadt erlebte damals ihre Glanzzeit, auch mit überregionalen Meisterschaften und großen Sportfesten im Rosenaustadion.

Mary Wagner war vor 40 Jahren bei den ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Finnland dabei, und zwar 1983 im legendären Olympiastadion von Helsinki. Die Göggingerin trat im Hürdenlauf über 400 Meter an und zählte zu den Titelanwärterinnen. Die damals 22-jährige Sprinterin erwischte im Vorlauf einen perfekten Start. Doch bei der sechsten Hürde passierte das Drama. Ihre Achillessehne riss und beendete die vielversprechende Karriere.