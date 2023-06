Ob mit oder ohne Handicap – Applaus bis zur Ziellinie gibt es für alle

Plus Die LG Augsburg veranstaltet erstmals ein inklusives Abendsportfest. Viele Sportlerinnen und Sportler motiviert das zu starken Leistungen. Eine Fortsetzung ist in Planung.

Hoch konzentriert stehen David Hirschberger und Constantin Scharf an der Startlinie für den 100-Meter-Lauf. Fokussiert auf das Pistolensignal, das sie gleich auf ihren ersten Leichtathletik-Wettkampf schickt. Mit dem lautstarken Knall flitzen die beiden Schüler des Fritz-Felsenstein-Hauses los, Seite an Seite mit den Sprinterinnen der LG Augsburg. Alle geben auf der Tartanbahn im Rosenaustadion ihr Bestes. Angefeuert vom lautstarken Applaus des Publikums, das solange klatscht, bis alle die Ziellinie überquert haben.

Bereitwillig erzählen David und Constantin danach, dass sie noch nie an einem Leichtathletik-Wettkampf teilgenommen haben, dass dieser Start beim inklusiven Abendsportfest der LG Augsburg ihre Premiere ist. Kurzfristig hätten sie sich gemeinsam mit Klassenkamerad Felix Biedermann, der über die 75 Meter startet, erst ein paar Tage zuvor für eine Teilnahme entschieden. Als in ihrer Schule die Anfrage kam, wollten sie sofort mitmachen. Alle drei sind nach ihrem Lauf vor der Haupttribüne des Rosenaustadions begeistert. Und geben zu, vor dem Start "schon ganz schön aufgeregt" gewesen zu sein. Schnell werden untereinander die Zeiten verglichen. Dabei sein ist natürlich toll, der sportliche Ehrgeiz ist aber trotzdem geweckt, schließlich wollen die Schüler möglichst bald bei einem weiteren Sportfest antreten.