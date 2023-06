Leichtathletik

Sportfest im Rosenaustadion: "Jeder, der Spaß am Wettkampf hat, kann teilnehmen"

Plus Christian Pfänder, der Vorsitzenden der LG Augsburg, erklärt die Besonderheiten des inklusiven Max-Steger-Sportfests am Donnerstagabend im Rosenaustadion.

Von Liam Hilgenhausen

Am Donnerstagsabend ab 17.30 Uhr findet im Rosenaustadion das Max-Steger-Sportfest statt. Im vergangenen Jahr wurde es coronabedingt ohne Zuschauer ausgetragen. Was erwarten Sie als Vorstand der Leichtathletikgemeinschaft (LG) Augsburg von dieser Veranstaltung?



Christian Pfänder: Wir hatten das Sportfest ja schon vor der Coronazeit, als noch Zuschauer erlaubt waren. Ich erwarte nicht, dass die Massen kommen, aber wenn ein wenig Publikum, das über Betreuer und Eltern hinausgeht, kommen würde, wäre es schön. Wir haben auch vor dem Stadion zwei Banner aufgehängt, die auf die Veranstaltung hinweisen. Außerdem kostet das Event keinen Eintritt. Deshalb würde ich mich schon sehr freuen, wenn ein paar Leute kommen würden.

Hauptsächlich nehmen Sportlerinnen und Sportler aus Bayern und speziell aus Augsburg an dem Sportfest teil, manche kommen auch aus anderen Teilen Deutschlands. Haben Sie persönliche Favoriten?



Pfänder: Eines der Aushängeschilder der LG Augsburg ist Andreas Walser. Er ist ein Para-Leichtathlet, der jetzt auch seine Fahrkarte für die Para-Leichtathletik-WM erhalten hat. Am Donnerstag startet er sowohl in der Para-Leichtathletik als auch in der normalen Leichtathletik. Er hat eine starke Seheinschränkung. Wenn die Lichtverhältnisse mitspielen, kann er aber ganz normal teilnehmen. Er erbringt trotz seiner Einschränkung sehr beeindruckende Leistungen. Das ist für mich schon ein kleines Highlight. Hinzu kommt, dass es eine Inklusionsveranstaltung ist, was er nochmal sehr gut repräsentiert.

