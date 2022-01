Leichtathletik

06.01.2022

Sprinter Aleksandar Askovic: „Ich habe mich ein bisschen umorientiert“

Beim Max-Steger-Sportfest 2021 in Augsburg war Aleksandar Askovic noch ausschließlich im Sprint am Start.

Plus Nach Höhen und Tiefen im Jahr 2021 wagt der Augsburger Sprinter Aleksandar Askovic ein neues Experiment. Der 24-Jährige will künftig nicht nur als Läufer, sondern auch in einer anderen Disziplin überzeugen.

Von Andrea Bogenreuther

Herr Askovic, für Sie ist mit 2021 ein Jahr zu Ende gegangen, das Höhen und Tiefen hatte. Wie beurteilen Sie die vergangene Saison im Rückblick?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen