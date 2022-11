Leichtathletik

08.11.2022

Zwei Bobinger beim Auftaktrennen der Winterlaufserie nicht zu schlagen

Plus Lucas Reis und Katharina Rittel gewinnen die erste Station der Augsburger Winterlaufserie im Bergheimer Wald.

Von Wilfried Matzke

Lucas Theis von Absolute Run Augsburg und Katharina Rittel von der TG Viktoria Augsburg beherrschten den Auftakt zur 45. AOK-Winterlaufserie. Hügelige 9,0 Kilometer im Bergheimer Wald waren zu absolvieren. Lucas Theis, als gebürtiger Trierer nun in Bobingen zu Hause, triumphierte nach 30:51 Minuten. Auf den Plätzen drei und vier folgten bekannte Viktoria-Athleten, nämlich der ehemalige Top-Mittelstreckler Steffen Co und der aktuelle Top-Ironman Lukas Stahl. Katharina Rittel als schnellste Frau gewann in 36:03 Minuten, ohne sich zu verausgaben. „Schön, nach vierwöchiger Saisonpause wieder eine Startnummer zu tragen und mit einem Sieg belohnt zu werden“, meint die Mittelschullehrerin.

