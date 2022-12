Der Sport gibt ihr Halt in der Trauer: Alina Strehles Geschichte soll anderen Mut machen

Plus Alina Strehle verliert innerhalb weniger Wochen ihre Mutter, ihren Opa und ihre Uroma. Trotzdem gewinnt die Augsburger Kickboxerin die WM im Pointfighting.

Wie viele Schicksalsschläge ein junger Mensch mit 19 Jahren aushält, wie viel Leid er ertragen kann und wie der Sport bei der Trauer helfen kann? Diese Fragen sind Alina Strehle in den letzten Wochen oft durch den Kopf gegangen. „Ohne das Kickboxen würde ich jetzt wohl nicht hiersitzen“, sagt Alina Strehle.