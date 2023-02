Georg Zimmermann präsentiert sich in guter Form

Der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann von Intermarche wird bei Drome Classic Siebter.

Georg Zimmermann präsentierte sich am Wochenende bei den prestigeträchtigen Eintages-Radrennen Faun-Ardèche Classic und La Drome Classic in Frankreich in guter Form. Bei Faun-Ardeche belegte er Platz 22, einen Tag später fuhr er sogar mit Platz sieben unter die Top Ten.

Es war überhaupt der Tag von Zimmermans Team Intermarché. Hinter Solo-Sieger Anthony Perez (Cofidis) wurde Intermarche-Routinier Rui Costa, 36, mit 1:11 Rückstand Zweiter. Der 24-jährige Zimmermann folgte 25 Sekunden später. Es war das bisher beste Ergebnis für den gebürtigen Neusässer (Lkr. Augsburg), der in Augsburg wohnt. Bei Faun-Ardeche am Samstag fuhr Zimmermann auch lange Zeit gut mit. Allerdings war er in der entscheidenden Phase des Rennens unaufmerksam und verpasste den Sprung in die Verfolgergruppe, als der spätere Sieger, Julian Alaphilippe, seine entscheidende Attacke setzte. Der Franzose gewann dann im Schlussspurt gegen David Gaudu.