17:40 Uhr

Radprofis Zimmermann und Brenner: Einmal gezeigt und dann als Helfer benötigt

Georg Zimmermann hatte bei der Andalusien-Rundfahrt gute Momente, stellte sich dann aber in den Dienst seines Kapitäns.

Plus Die beiden Augsburger Radprofis Georg Zimmermann und Marco Brenner stellen sich in Spanien und Frankreich in den Dienst ihres jeweiligen Kapitäns.

Von Robert Götz

Für die beiden Augsburger Radprofis Georg Zimmermann und Marco Brenner waren die persönlichen Endplatzierungen bei ihren beiden Rundfahrten nicht so wichtig. Zimmermann wurde bei der Andalusien-Rundfahrt am Ende Gesamt-43. und Brenner 67. mit 25 Minuten Rückstand auf Sieger Kévin Vauquelin bei der Tour Alpes Maritimes du Var. Wichtiger war für beide, dass ihre Führungsfahrer, der Italiener Lorenzo Rota und der Franzose Romain Bardet, auch durch ihre Helferarbeit jeweils auf Platz acht fuhren.

