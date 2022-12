Lokalsport

vor 60 Min.

TSV Haunstetten bietet große Handball-Show

Chiara Joerss und die Haunstetter Handballerinnen erwarten volles Haus beim großen Heimspieltag in der Albert-Loderer-Halle.

Plus Alle drei Spitzen-Handballteams des TSV Haunstetten spielen am 10. Dezember. Wer in Rot gekleidet kommt, entscheidet selbst über den Eintrittspreis.

Von Herbert Vornehm

Zwei Wochen vor Weihnachten heißt es noch einmal „ Handball total“ in der Albert-Loderer-Halle des TSV Haunstetten: Um 18 Uhr steigt das Schlagerspiel und ewig junge Bayernliga-Derby in der 3. Liga der Frauen zwischen den Gastgebern und Tabellenführer HCD Gröbenzell, was schon im Vorfeld mit höchstmöglicher Spannung erwartet wird. Eingerahmt wird die Auseinandersetzung durch die beiden Bayernliga-Vertreter der 2. Frauenmannschaft (15.30 Uhr) und der 1. Männermannschaft (20 Uhr) jeweils gegen den TSV Ismaning, die um ihre vielleicht letzte Chance für die oberen Play-offs kämpfen.

