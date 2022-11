TSV Haunstetten löst Hausaufgabe

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Haunstetten gewinnen klar mit 28:12 gegen den TSV Forst United.Jetzt hat die Mannschaft von Trainer Herbert Vornehm zwei Wochen Pause.

Im vorletzten Hinrundenspiel der Haunstetter Drittliga-Handballerinnen zeigten sich die Gastgeberinnen wieder von ihrer besten Seite und wiesen den bayerischen Rivalen TSV Forst United souverän mit 28:12 (15:5) in seine Schranken. Mit nunmehr 13:5 Zählern steht Haunstetten vor der abschließenden Auswärtspartie in Allensbach an dritter Stelle.

Etwas holprig verlief die Anfangsphase für die Gastgeber, die bis zur 13. Minute einige klare Chancen liegen ließen und so den Aufsteiger beim 5:4 noch im Nacken hatten. „Unsere Passgenauigkeit ließ zu Beginn schwer zu wünschen übrig und so kamen auch die Probleme im Timing bei den Abschlüssen zustande,“ beschrieb Co-Trainerin Sabrina Fischer das frühe Geschehen. Mit gesteigerter Konzentration legte man allerdings in Folge mehr als nur einen Zahn zu und setzte den Ebersbergern durch einen 10:1-Lauf bis zur Pause schon das entscheidende Break. Die Gäste fanden hier kaum geeignete Mittel gegen die gut positionierte TSV-Defensive und gerieten immer wieder in „Zeitspiel-Not“, was sich auch nach Wiederanpfiff nicht ändern sollte.

Eine Viertelstunde vor dem Ende war somit beim 23:9 die Messe endgültig gelesen. Dass der letzte Treffer zum 28:12 bereits in der 55. Minute fiel, konnte TSV-Trainer Herbert Vornehm dieses Mal locker verschmerzen: „Irgendwann ist es dann auch einmal gut und die Spannung lässt nach. Das passiert auch weiter oben.“ Nach einer erneuten Spielpause geht es am 26. November zum Schlager gegen den Erzrivalen SV Allensbach, und dann werden die Weichen für den weiteren Saisonverlauf endgültig gestellt werden. (hv)

TSV Haunstetten Spindler, Albrecht (Tor); Schäfer (8), Hänsel (4), Niebert (4/3), Link (3), Keßler, Wedrich, Mehring (je 2), Smotzek, Joerss, Driske (je 1), Fischer, Birnkammer, Knöpfle