Katharina Rittel glänzt beim Berlin-Marathon

Plus Katharina Rittel vom TG Viktoria Augsburg kommt beim Berlin-Marathon als fünftbeste Deutsche ins Ziel. Ihre Wunschzeit konnte sie einhalten.

Es war eine Top-Leistung mit Ansage. Nach Siegen und Rekorden, zuletzt beim Friedberger Halbmarathon, schraubte Katharina Rittel in Berlin ihre Marathon-Bestzeit auf 2:49 Stunden. So überzeugte die 30-jährige Läuferin als fünftbeste Deutsche bei diesem 48. Berlin-Marathon mit rund 36.000 Teilnehmern von 157 Nationen.