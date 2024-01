Kleine Boliden ganz groß: beim TSV 1871 gibt's Autorennen im Miniformat

Plus Viele Freunde des Modellrennsports nutzen den zweitägigen Tamiya Euro-Cup beim TSV 1871 Augsburg als Vorbereitung auf die neue Saison. Dabei bewährt sich der neue Strecken-Teppich.

Schick sieht er aus, der neue Streckenteppich, auf dem die akkubetriebenen Rennautos beim Tamiya Euro-Cup mit Vollgas durch die Sporthalle des TSV 1871 Augsburg flitzen. Der schwarze Asphalt mit rosa Begrenzungslinien sorgt für klaren Kontrast, das neue Layout für rasante Duelle, bei denen schon mal ein Konkurrent abgeschossen oder aus der Kurve getragen wird. 3500 Euro hat die Abteilungsleitung Modellrennsport um Spartenchef Armin Schmid erst im November in den neuen Teppich investiert.

Eine Anschaffung, die sich gelohnt hat – nicht nur optisch, sondern auch sportlich, wie der amtierende Europameister des Vereins, Simon Lauter bestätigt. "Man merkt vor allem, dass nicht mehr so viele Löcher im Teppich sind. Nicht mehr so viele Klebebandstücke, wo sich die Grip-Verhältnisse ändern", berichtet das erfolgreichste Modellsport-Mitglied des TSV 1871 Augsburg. Neben den sieben Klassen des Tamiya Euro-Cups stehen während des Rennwochenendes auch fünf vom TSV 1871 ausgeschriebene Klassen auf dem Programm.